ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию семье убитого в 2002 году замглавы МЧС Чечни

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить семье убитого в 2002 году заместителя министра Чечни по чрезвычайным ситуациям Руслана Юнусова компенсацию в размере 69 тысяч евро. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно постановлению суда, Россия нарушила статьи 2 (право на жизнь и обязанность провести эффективное расследование) и 13 (право на эффективные средства правовой защиты) Европейской конвенции.

Матери погибшего Хазан Юнусовой и брату Урусхану Юнусову назначили компенсацию в размере 9 тысяч евро материального ущерба и 60 тысяч евро морального.

Заместитель министра Чечни по чрезвычайным ситуациям Руслан Юнусов погиб 4 января 2002 года в Грозном во время спецоперации: между его подчиненными и военнослужащими федеральных сил произошел конфликт.

В тот день во двор здания местного МЧС заехала боевая разведывательно-дозорная машина (БРДМ), которая принадлежала военной комендатуре Ленинского района Грозного. Руководству МЧС сообщили, что из этой БРДМ за несколько дней до этого обстреляли машину сотрудника МЧС Лом-Али Мираева, он получил тяжелое ранение.

Сотрудники МЧС решили задержать БРДМ, водитель стал выводить машину за пределы двора. Юнусов запрыгнул на бронемашину и попытался ее остановить, но военные выпустили две очереди из пулемета, протаранили ворота и уехали. Юнусов получил два пулевых ранения и скончался в больнице.

После инцидента задержали двух военнослужащих, но они не были привлечены к ответственности.