В Москве задержали главу отдела таможни по подозрению в получении взятки

В Москве задержали начальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями Центральной оперативной таможни Дениса Афонина по подозрению в получении взятки (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По предварительным данным, в апреле 2018 года он получил взятку в 347 тысяч рублей от одной из коммерческих организаций, импортирующей товары, «за уменьшение штрафных санкций в рамках возбужденного административного производства».

Следователи решают вопрос о заключении главы отдела под стражу.

«Проводятся неотложные следственные действия по закреплению доказательственной базы. В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании мера пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.