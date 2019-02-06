Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретятся 27-28 февраля во Вьетнаме

Второй саммит лидеров США и КНДР состоится 27-28 февраля во Вьетнаме. Об этом президент США Дональд Трамп сказал в ежегодном обращении к Конгрессу, пишет CNN.

Как отметил Трамп, обе страны продолжают исторические усилия по достижению мира на Корейском полуострове: «наши заложники вернулись домой, ядерные испытания прекратились, и ракетных пусков не было более 15 месяцев».

«Если бы меня не избрали президентом США, думаю, мы бы сейчас находились в состоянии большой войны с Северной Кореей», — сказал Трамп.

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Напомним, в июне прошлого года в Сингапуре состоялась встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, которая стала первым саммитом между лидерами США и КНДР. Она длилась примерно 35 минут, после переговоры продолжились в расширенном составе.Третьей частью встречи был рабочий ланч.

Оба лидера оценили прошедшие переговоры положительно. Трамп заявил, что им удалось «установить особенную связь», а также пообещал, что процесс денуклеаризации Северной Кореи начнется «очень быстро».