По делу Арашуковых СК объявил в розыск двух подозреваемых

Следственный комитет объявил в федеральный розыск двух подозреваемых по делу о хищении газа на 30 миллиардов рублей в рамках уголовного дела сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

❗По делу о хищении газа ПАО «Газпром» на сумму более 30 млрд рублей объявлены в розыск:



- Уали Евгамуков, и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис»;

- Умар Калмыков, исполнительный директор филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в г.Невинномысске pic.twitter.com/H1gmMcriRK — Следственный комитет (@sledcom_rf) February 6, 2019

В розыск объявили и.о. исполнительного директора АО «Буденновскгазпромбытсервис» Уали Евгамукова и исполнительного директора филиала ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» в Невинномысске Умара Калмыкова.

Напомним, 30 января сенатора Рауфа Арашукова задержали в здании Совета Федерации и арестовали на два месяца. По версии следствия, он причастен к убийствам заместителя председателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова ( ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 309 УК).

В тот же день в Петербурге задержали и его отца Рауля Арашукова, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Арашукова-старшего обвинили в хищениях природного газа на сумму около 30 млрд рублей (ч. 4, ст. 159, ч. 3 ст. 210 УК) и арестовали на два месяца. По делу о хищении природного газа проходят семь фигурантов, среди которых, помимо Рауфа и Рауля Арашуковых, — их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях на Северном Кавказе.