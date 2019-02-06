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Глава «Автодора» ушел в отставку

Общество

 

Премьер-министр Дмитрий Медведев сменил руководителя госкомпании «Российские автомобильные дороги» («Автодор»). Об этом говорится в распоряжении  на сайте правительства.

Сергея Кельбаха освободили от должности «по его просьбе», вместо него  назначили его первого заместителя Вячеслава Петушенко. 

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщал, что Кельбах уйдет в отставку «вот-вот», а на его место назначат Вячеслава Петушенко. 

По данным издания, отставка связана с претензиями контрольных органов к реализации проекта строительства ЦКАД. 

Кельбах руководил «Автодором» с декабря 2011 года. В 2014 году началось строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), которое должно было закончиться в 2018 году, но сроки сдачи масштабного проекта развития инфраструктуры Московской области неоднократно сдвигались. 

На ситуацию обратил внимание президент Владимир Путин и поручил Счетной палате, Генпрокуратуре и Следственному комитету проверить выполнение госконтрактов. Проверка выявила серьезные проблемы.

По последним данным, ЦКАД будет введен в эксплуатацию не раньше четвертого квартала 2020 года. 

Теги:
автодор, nt
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