Александр Овечкин стал самым результативным россиянином в истории НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин установил рекорд результативности среди россиян в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В игре с «Ванкувером», которая прошла 5 февраля, Овечкин сделал результативную передачу и набрал 1180 очко в карьере (644 забитых шайбы и 536 передач).

It might be a goal for @TJOshie77, but it's @ovi8 with yet another milestone. pic.twitter.com/86pLLKvGKX — NHL (@NHL) February 6, 2019

Хоккеист побил рекорд результативности Сергея Федорова, который набрал за карьеру 1179 очков (483 гола и 696 ассистов) в 1248 матчах. Для достижения рекорда Овечкину потребовалось провести 1055 игр в 14 сезонах НХЛ.

Овечкин начал профессиональную карьеру в 2001 году в московском «Динамо». С 2005 года он выступает за «Вашингтон», в составе которого в сезоне-2017/18 выиграл Кубок Стэнли.