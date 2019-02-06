Сенат США одобрил законопроект о санкциях против Сирии, Ирана и России

Сенаторы США проголосовали за вступление в силу законопроекта «Укрепление безопасности Америки на Ближнем Востоке», который подразумевает санкции против Сирии, Ирана и России, сообщило издание The Hill.

В тексте документа речь идет о том, что под санкции будут попадать те, кто сотрудничает с правительством Башара Асада, действующего президента Сирии. Новые ограничительные меры предлагается распространить на сферу поставок запчастей для самолетов, торговли нефтепродуктами, Центробанк.

Помимо санкций, в законопроекте идет речь о сотрудничестве с Иорданией и выделении Израилю военной помощи в размере 3,3 млрд долларов. Теперь документ должна рассмотреть палата представителей конгресса США, в которой большинство составляют демократы.

Напомним, 19 декабря прошлого года президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. Он связал это с победой в стране над «Исламским государством» (организация запрещена и признана террористической в России). Через несколько дней в стране был подписан соответствующий указ.