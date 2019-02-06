Россия предоставит Кубе 38 млн евро на приобретение военной техники

Россия предоставит Кубе госкредит в размере 38 млн евро по линии военно-технического сотрудничества. Об этом в интервью газете «Коммерсант» рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Кредитное соглашение подписано и уже прошло внутригосударственные процедуры с российской стороны», — сказал Шугаев.

Он напомнил, что межправительственное соглашение по военно-техническому сотрудничеству с Кубой действует с 2006 года, ранее этой стране был поставлен значительный объем вооружения и военной техники, в том числе в качестве военно-технической помощи.

«Сейчас взаимодействие реализуется в рамках программы так называемого технологического сотрудничества. Оно предполагает прежде всего проекты по развитию оборонного сектора Кубы», — заявил Шугаев.

По его словам, такое взаимодействие носит стратегический характер, дает Кубе возможность на долгосрочной основе развивать свой военно-промышленный комплекс.

В 2016 году Россия и Куба подписали программу технологического сотрудничества до 2020 года.