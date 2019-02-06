К журналистке «Эха Москвы в Пскове» пришли с обыском

В Пскове пришли с обысками домой к журналистке радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Светлане Пропопьевой по делу об оправдании терроризма. Об этом сообщет «МБХ медиа».

«Сейчас адвокаты пытаются попасть к ней домой, но дверь запрета и никого не пускают», — пишет «Псковская губерния», главным редактором которого работала Прокопьева.

По данным издания, на нее пытаются завести уголовное дело по статье 205 УК РФ «Оправдание терроризма».

Ранее Роскомнадзор вынес предупреждения «Эху Москвы в Пскове» за «оправдание терроризма» в программе «Минутка просветления». Во время эфира Прокопьева заявила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним, и привела в пример взрыв в Архангельском ФСБ, который устроил 17-летний студент.

31 октября в Архангельске в здании Федеральной службы безопасности (ФСБ) произошел взрыв неустановленного устройства, которое активировал 17-летний студент местного техникума. Сам он погиб, три сотрудника спецслужбы получили ранения.

Перед взрывом в одном из анархистских чатов в Telegram появилось сообщение от неизвестного о том, что он собирается устроить теракт и берет за него ответственность. Мотивом он назвал пытки и фабрикацию уголовных дел, в которых он обвинил сотрудников спецслужб.