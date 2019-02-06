«Не способствует любви к Родине». Из рекомендаций для школ исключили «непатриотичный» учебник по экономике

Учебник по экономике для 10-11 классов Игоря Липсица исключили из Федерального перечня учебников, потому что вопросы для обсуждения и приведенные в тексте примеры «не способствуют любви к Родине», сообщил «Коммерсант».

Для попадания в перечень издательство «Вита-Пресс», которое выпустило учебник, рекомендовало скорректировать изложение «современной экономической ситуации», а также исключить некаторе детали, способные «провоцировать негативную, неконструктивную дискуссию».

Кроме того, издательство посоветовало включить в учебник «материалы о планах ближайшего экономического прорыва» и «об импортозамещении как одном из направлений современной экономической политики, формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».

Липсиц утверждает, что ранее его учебник уже получал положительную оценку заключения Российской академии наук (РАН), Российского авторского общества (РАО) и общественной экспертиз, но Минпросвещения заказало новую экспертизу, которые делали два представителя РАО и преподаватель.

Именно на основе их рецензий, как утверждает глава издательства Людмила Антонова, были подготовлены рекомендации для автора учебника. При этом в министерстве заявляют, что не имеют отношения к формулировкам, и они являются предложением издательства.

«Тут я не справлюсь, увы. Разучился я такое писать за последние 25 лет и восстанавливать навыки словоблудия уже не хочу», — сказал Липсиц, отметив, что не намерен вносить правки, касающиеся «радостных слов про взлет экономики и патриотический порыв ради импортозамещения».

Федеральный перечень школьных учебников формирует РАН, однако в 2018 году Минпросвещения заказало дополнительную независимую экспертизу уже готового списка. В результате он уменьшился с 1370 до 863 книг.