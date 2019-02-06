Орловский суд приговорил к 6 годам колонии лидера местной общины «Свидетелей Иеговы»

Железнодорожный районный суд Орла приговорил к шести годам колонии общего режима лидера местной общины «Свидетелей Иеговы» (признанна в России экстремистской организацией) Денниса Кристенсена, который является гражданином Дании. Об этом сообщили «Орловские новости».

Его обвиняли в организации деятельности организации, признанной судом экстремистской (часть 1 статьи 282.2 УК).

Кристенсена задержали 25 мая 2017 года во время совместного чтения Библии. По версии следствия, Кристенсен оставался руководителем орловской общины, игнорируя запрет деятельности «Свидетелей Иеговы».

Сам Кристенсен признает, что был старейшиной на собраниях общины.

Весной 2017 года Министерство юстиции России признало «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, около ее 100 материалов внесли в федеральный список запрещенных публикаций. Позднее суд постановил ликвидировать организацию и около 400 ее региональных отделений, а имущество передать в собственность государства.

Представители «Свидетелей Иеговы» направили в Совет по правам человека при президенте открытое письмо в связи с задержанием последователей учения по всей России. Они считают, что преследования верующих несправедливы и что в стране против них ведется «травля».