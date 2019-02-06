Минобороны отправит из Москвы во Владивосток экскурсионный поезд с военными трофеями из Сирии

Минобороны откроет выставку с военными трофеями из Сирии в специальном поезде, которые проедет путь из Москвы во Владивосток и обратно, говорится в сообщении министерства.

Передвижная экспозиция побывает в 61 населенном пункте, а ее экскурсоводами станут российские военные, принимавшие участие в боевых операциях в Сирии. Посетители смогут увидеть не менее 40 экспонатов: самодельные взрывные устройства, гранаты, мины, фугасы.

На отдельных железнодорожных платформах будут размещены образцы военной техники террористов: «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee, танк Т-55, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU.

Военно-патриотическая акция начнется 23 февраля. В планах Минобороны отправить поезд по стране на 75 дней так, чтобы он вернулся ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.