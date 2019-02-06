В Забайкалье суд вынес приговор двум оперативникам за избиение 18-летней девушки и 19-летнего парня

В Забайкальском крае суд вынес обвинительный приговор двум оперуполномоченным отдела полиции по Могойтуйскому району МО МВД «Агинский» Батору Ямадаеву и Аюру Бадмаеву за избиение 18-летней девушки и 19-летнего парня. Об этом «Новой газете» сообщил юрист Роман Сукачев, сотрудничающий с правозащитной организацией «Зона права».

За превышение должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ) Ямадаеву назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы условно (с испытательным сроком в 4 года), Бадмаев также получил условный срок в 3,5 года (с испытательным сроком в 3 года). Они будут уволены из органов внутренних дел.

«Мы считаем приговор слишком мягким и в апелляционной жалобе в Забайкальский краевой суд будет просить реальных сроков лишения свободы для полицейских», – сказал Сукачев.

По данным следствия, 5 января 2017 года в кабинете отдела полиции по Могойтуйскому району МО МВД «Агинский» Ямадаев и Бадмаев силой выбивали признания в краже в краже бытовой химии из магазина на 10 тысяч рублей у 18-летней Виктории Барлыбаевой и 19-летнего Анатолия Соколова.

Согласно материалам дела, Ямадаев 5-7 раз ударил парня книгой по голове. «Затем Бадмаев нанес не менее 6 ударов кулаком Соколову в область груди и живота и не менее двух ударов коленом ноги в область паха», – отмечается в обвинительном заключении.

После этого Бадмаев повалил Соколова на пол, молодой человек ударился головой об пол. Затем его 8 раз ударили руками и ногами.

По версии СК, в тот же день Ямадаев ударил Барлыбаеву по лицу, девушка упала на пол, после чего оперативник 4 раза нанес ей удары ногой в живот.

В результате избиения у Соколова диагностировали закрытую травму головы, у Барлыбаевой – ушибы лица и тела.