Песков напомнил о коррупции в СМИ

В СМИ все чаще стали публиковать заказные материалы, и это явление можно отнести к «категории коррупции», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова привело РИА Новости.

«Никто об этом не говорит, но СМИ также подвержены коррупции, журналисты берут деньги за материалы. Это плохо, но об этом СМИ не пишут», — сказал Песков.

По его мнению, заказных материалов в СМИ не меньше, чем пропаганды. Пресс-секретарь добавил, что пропаганда «бывает разной», а в качестве примера привел плохую пропаганду курения и хорошую пропаганду спорта.

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Ранее Песков в интервью газете «Аргументы и Факты» рассказал о совете региональным чиновникам удалять Telegram, так как некоторые склонны «гипертрофированно» относится к тому, что там появляется в различных политических каналах.

По его словам, «сам по себе Telegram — интересное явление», где много познавательной информации, но именно в политических Telegram-каналах распространяется «политологическая чернуха, причем чернуха заказная, с большим количеством фейков и глупостей». Песков добавил, что это используется для манипуляции бюрократами и журналистами.