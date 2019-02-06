СМИ: число жертв в результате пожара в доме на Никитском бульваре возросло до девяти

Спасатели обнаружили тело еще одного человека при разборе завалов после пожара в доме на Никитском бульваре в Москве, сообщили источники ТАСС и Интерфакса. Таким образом, число жертв увеличилось до девяти.

Пожар в доме на Никитском бульваре. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

По словам собеседника Интерфакса, обнаружено тело взрослого человека.

Ранее источник РИА Новости отмечал, что спасатели установили судьбу не всех жителей дома, поэтому не исключено, что количество погибших может быть больше.

Пожар в доме 12 на Никитском бульваре начался в ночь на 4 февраля. Так, по предварительным данным, сообщение о пожаре на пятом этаже поступило пожарным в 0:55 мск, а после огонь перекинулся и на четвертый этаж, распространившись почти на 2 тысячи квадратных метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами.

В доме находится более 100 жилых квартир. СМИ сообщали, что огонь полностью уничтожил квартиру дочери дирижера Юрия Башмета Ксении, которой удалось со своими детьми выбраться из пожара.