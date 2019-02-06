Путин объявил о продлении амнистии капитала до 2020 года

Президент России Владимир Путин решил продлить уже вторую амнистию капитала до марта 2020 года, сообщила газета «Ведомости».

«Надо признать недостаточные гарантии защиты частной собственности вынудили многих предпринимателей регистрировать свои активы за рубежом, выводить эти активы, мы предусмотрели амнистию капитала», — привела газета слова президента.

«Ведомости» также рассказали о предложении освободить от НДФЛ доходы с контролируемых иностранных компаний тех, кто станет налоговым резидентом России в 2019 году.

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Напомним, впервые об амнистии капитала был объявлено в 2016 году. За один год было подано 7200 деклараций. После чего президент объявил о продлении амнистии до февраля 2019 года.

Кроме того, государство создало специальные административные районы (САР) – на острове Русский на Дальнем Востоке или острове Октябрьский в Калининграде. Однако сколько деклараций было подано во время второй амнистии — не раскрывается.