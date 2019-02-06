Футболистов Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до апреля

Тверской суд Москвы продлил до 8 апреля арест футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину в рамках уголовного дела о драках в центре столицы, сообщает ТАСС.

Хотя расследование уже завершено, следователь попросил продлить им арест для ознакомления с материалами дела и составления обвинительного заключения. Защита вновь настаивали на том, чтобы их отпустили под залог: семья Мамаева предложила 6 млн рублей, а семья Александра Кокорина — 10 млн, причем на освобождении его брата Кирилла Кокорина они вновь не настаивали, отмечает «Газета.ру».

Напомним, 8 октября футболисты избили 33-летнего Виктора Соловьева, водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой, за то, что он сделал им замечание, когда они пинали его машину. В результате врачи диагностировали у водителя ведущей черепно-мозговую травму.

После этого футболисты напали в кафе на главу департамента автомобильной промышленности и железнодорожного транспорта Минпромторга Дениса Пака и гендиректора «Научного автомоторного института» (ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ») Сергея Гайсина. Адвокат Пака утверждал, что футболисты «издевались» над чиновником «по национальному признаку».

Футболистов обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 115 УК), а также хулиганстве (ст. 213 УК). Помимо них, в СИЗО по этому делу находятся и другие участники драки — брат Кокорина Кирилл и их друг Александр Протасовицкий.