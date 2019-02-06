Проект Ходорковского обнаружил швейцарский счет у Навки. Песков это отрицает

Фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка владеет счетом в швейцарском банке, что противоречит российскому законодательству, утверждается в публикации расследовательского проект Михаила Ходорковского «Досье».

Авторы материала заявили, что счет был открыт до вступления в брак с Песковым, но так и не был закрыт. Они также «проверили» его: выслали на него перевод в размере 5 евро, в результате система распознала международный номер счета и привязала его к имени Navka Tatiana.

«Если бы были какие-то проблемы c транзакцией, трансфер бы не ушел. Мы позвонили в банк узнать статус платежа — нам подтвердили, что деньги получены банком-получателем», — заявили в проекте телеканалу «Дождь».

Однако Навка и Дмитрий Песков не подтверждают эту информацию. Сама Навка сказала «Дождю», что счетов у нее за рубежом нет. «Она действительно не может иметь зарубежных счетов, и она полностью соответствует действующему законодательству», — добавил пресс-секретарь.

Напомним, в апреле 2016 года международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал информацию об офшорах известных политиков по всему миру. Среди имен упоминалась и Татьяна Навка. Однако Песков заявил, что его супруга никогда не владела офшорными компаниями.

«Указывается, что у моей жены с 2014 по 2015 годы был офшор, офшорная компания. Дело в том, что у моей жены никогда не было и нет офшорных компаний. Она никогда их не открывала и, соответственно, не могла закрывать», — сказал Песков. Пресс-секретарь президента также усомнился в достоверности «других утверждений» расследования.