Московские мундепы через суд оспорили использование противоледных реагентов на улицах

Московские муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Юлия Галямина подали в Тверской районный суд иск к департаменту ЖКХ Москвы с требованием прекратить использовать противогололедные химические реагенты. Об этом Яшин рассказал на своей странице в фейсбуке.

В иске они ссылаются на исследование сотрудников МГУ 2009 года, которое показало, что применяемые в Москве реагенты могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей у человека и животных, а также приводят к деградации почвенной экосистемы.

Яшин также напомнил, что вред реагентов еще в 2014 году признавал мэр Сергей Собянин. Выступая на урбанистическом форуме, он говорил: «Достали те реагенты, которые сыпят зимой на дороги, из-за которых возникает грязь, портится экология, да еще огромные деньги из бюджета уходят».

Однако реагенты по-прежнему используются, отметил Яшин, а столичный департамент ЖКХ в свою очередь в декабре прошлого года отказал мундепам, которые предложили использовать для этого гранитный щебень. На реагенты для уборки дорог зимой 2018/19 годов мэрия потратила около 6 млрд рублей.