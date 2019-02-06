Путин подписал закон о постановке на воинский учет по месту фактического проживания

Президент России Владимир Путин подписал закон о том, что граждане России должны вставать на воинский учет по месту их фактического проживания, следует из документа, опубликованного на портале правовой информации.

На воинском учете должны были состоять граждане призывного возраста только по месту регистрации. Если состоящий на воинском учете гражданин уезжает за пределы региона, в котором прописан, больше, чем на три месяца, ему необходимо встать на воинский учет по новому месту жительства на основании временной регистрации.

Однако, как отметили авторы законопроекта, гражданам призывного возраста не всегда удается получить временную регистрацию, например, когда они уезжают учиться в Москву или Санкт-Петербург.

Теперь ответственные за военно-учетную работу теперь обязаны в течение двух недель сообщать в комиссариаты о тех, кто должен состоять на воинском учете, но по какой-то причине не состоит на учете.

Напомним, в 2018 году депутаты Госдумы также инициировали внесение изменений в законы, связанные с воинском учетом. Например, в апреле 2018 года парламентарии одобрили в первом чтении проект закона, по которому подлежащие воинской службе должны самостоятельно являться в военкомат для получения повесток.