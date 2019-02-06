Роскомнадзор потребовал у украинских журналистов удалить из YouTube сюжет о крымскотатарском правозащитнике

Роскомнадзор потребовал от украинского проекта «Центр журналистских расследований» удалить размещенный на их канале YouTube видеосюжет, посвященный преследованию крымскотатарского правозащитника Эмира-Усейна Куку, обвиняемого в участии в признанной в России террористической организации «Хизб ут-Тахрир».

Соответствующее требование от Роскомнадзора поступило в администрацию YouTube, который в свою очередь направил журналистам письмо с требованием удалить ролик, вызвавший претензии российского регулятора. По мнению Роскомнадзора, видео содержит «информацию с призывами к осуществлению экстремистской деятельности», а также «информационно-пропагандистское сопровождение деятельности организации "Партия исламского освобождения" ("Хизб ут-Тахрир аль-Ислами")». Отметим, что символики организации в сюжете нет, партия «Хизб ут-Тахрир» также названа запрещенной в России.

Министерство информполитики Украины обратилось в Google и к администрации YouTube с просьбой не исполнять требование Роскомналдзора, «принять во внимание методы деятельности России, направленные на подавление свободы слова, разжигание вражды и пренебрежение базовыми правами и свободами человека».

«Считаем этот шаг – вмешательством и политизацией и попыткой использовать корпорацию Google и ее дочернюю компанию YouTube в своих политических целях», – отметила первая заместитель министра информполитики Украины Эмине Джеппар.

Эмир-Усейн Куку был задержан в феврале 2016 года, ранее, в апреле 2015 года, его пытались похитить сотрудники ФСБ, он был избит, однако уголовное дело по этому поводу возбуждено не было. В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН в резолюции, посвященной нарушениям прав человека в Крыму, призвала Россию освободить политических заключенных, среди которых был назван и крымскотатарский правозащитник.