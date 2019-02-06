Экс-глава МЧС Пучков устроился на работу в ОАК

Бывший глава МЧС Владимир Пучков стал советником президента Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) по гидроавиации, сообщили ТАСС в пресс-службе корпорации.

Собеседник агентства рассказал, что Пучков занимает эту должность с конца 2018 года.

До этого СМИ сообщали, что врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко в случае победы планировал назначить Пучкова сенатором от региона.

Также была версия, что экс-министр решил стать советником на общественных началах в МЧС «для консультаций по вопросам управления». Однако в пресс-службе эту информацию опровергли.

Пучков руководил МЧС с 2012 года. В 2018 году он стал единственным министром силового блока, который не попал в новое правительство Дмитрия Медведева.

На его место пришел экс-заместитель директора ФСБ Александра Бортникова, бывший работник ФСО и охранник президента России Владимира Путина Евгений Зиничев.