В офис «Эха Москвы в Пскове» пришли правоохранители в рамках дела об оправдании терроризма

Сотрудники Следственного комитета по Псковской области пришли в редакцию «Эха Москвы в Пскове» для проведения осмотра места происшествия в рамках дела журналистки радиостанции Светланы Прокопьевой об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК). Об этом «Новой» рассказал главный редактор Максим Костиков.

Он уточнил, что в редакции проходит не обыск, как об этом сообщали СМИ, а следственные действия – осмотр рабочей студии радиостанции, откуда Прокопьева вела эфир. Они также изъяли файлы с компьютера звукорежиссера радиостанции.

Утром 6 февраля у Прокопьевой проходили обыски в рамках уголовного дела: как отмечал телеграм-канал K8442, ее дом оцепили сотрудники спецподразделения с щитами и автоматами, а после у нее изъяли технику и документы. Журналистку задержали и доставили в здание Следственного комитета для допроса. Дело возбудили по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).

Ранее Роскомнадзор вынес предупреждения «Эху Москвы в Пскове» за «оправдание терроризма» в программе «Минутка просветления». Во время эфира Прокопьева заявила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним, и привела в пример взрыв в Архангельском ФСБ, который устроил 17-летний студент. Такое же предупреждение получила «Псковская лента новостей», опубликовавшая расшифровку эфира.

Напомним, 31 октября в Архангельске в здании Федеральной службы безопасности (ФСБ) произошел взрыв неустановленного устройства, которое активировал 17-летний студент местного техникума. Сам он погиб, три сотрудника спецслужбы получили ранения.