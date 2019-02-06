На врио губернатора Петербурга Беглова подали в суд из-за слов о «сдаче Ленинграда фашистам»

6 февраля Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление депутата петербургского ЗакСа Максима Резника к временно исполняющему обязанности главы города Александру Беглову — об этом сообщает пресс-служба петербургских судов.

Конфликт между депутатом и врио между произошел 23 января, когда Александр Беглов покинул заседание петербургского парламента, услышав критику в свой адрес от выступавшего на трибуне Максима Резника. Уйдя из Мариинского дворца, Беглов отправился на встречу с ветеранами, где, судя по опубликованной в сети аудиозаписи, произнес буквально следующее: «Сегодня опять там [в Заксобрании] один из депутатов, Резник, выступал. И говорил, что надо было сдать город [Ленинград] фашистам... С ума сошел». Позже, отвечая на вопросы журналистов об этой ситуации, Александр Беглов заявил, что не присваивал парламентарию вышеуказанные слова: «Об этом говорили ветераны, — прокомментировал врио. — Может, я повторил. У меня нет оснований не верить ветеранам и блокадникам».

В своем исковом заявлении Максим Резник требует от временно исполняющего главы города выступить c публичным опровержением, а также возместить компенсацию морального вреда в размере 1 рубль. Предварительное судебное заседание по делу назначено на 21 февраля.