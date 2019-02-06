Суд в Татарстане признал экстремистским объединение болельщиков «Автоград Крю»

Суд в Набережных Челнах признал объединение футбольных болельщиков «Автоград Крю» местной команды «КАМАЗ» экстремистским и запретил в России, сообщили в Набережночелнинском городском суде.

«Автоград Крю» функционировало с 2008 года и не имело официальной регистрации. В это объединение входили 15-20 человек. Прокуратура настаивала, что все они придерживались праворадикальных националистических взглядов и идеологии фашизма.

Кроме того, некоторые из фанатов привлекались к административной и уголовной ответственности за нарушение антиэкстремистского законодательства.

«На матчах зафиксировано неоднократное использование имперского флага и лозунга „Русские, вперед!“, применяемых националистическими движениями молодежи России на „Русских маршах“», — рассказала судья Гульнара Валиуллина.

Напомним, в августе 2018 года Минюст внес в список запрещенных некоммерческих организаций (НКО) татарстанское объединение футбольных фанатов «Сектор 16». По мнению представителей министерства, члены движения придерживались «праворадикальных националистических взглядов».