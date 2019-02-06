«ОВД-Инфо»: сотрудники ФСБ принуждали саратовского студента вести страницу во «Вконтакте» об успехах ведомства

В Саратове двое сотрудников ФСБ принуждали студента Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ Михаила (фамилия не приводится) к созданию патриотической страницы во «Вконтакте». Об этом сам студент рассказал проекту «ОВД-Инфо», он также предоставил изданию записи разговоров с предполагаемыми сотрудниками правоохранительных органов.

По его словам, последние три месяца, с начала ноября, его вызывали на разговоры в местное управление ФСБ, где разными путями пытались склонить к созданию отдельного аккаунта со статьями, которые посвящены работе и достижениям ведомства.

Студент вспомнил, что если сначала это были профилактические беседы с предложением сотрудничества, то после отказа сотрудники начали угрожать Михаилу проблемами на учебе и работе. На студента, как пишет «ОВД-Инфо», пытались надавить заведением уголовных дел на него и его одногруппников за дачу взяток преподавателю. Существование этих нарушений Михаил отрицает.

Возможной причиной действий со стороны ФСБ Михаил называет свои анархистские взгляды и администрирование закрытой группы «Пережитое» во «Вконтакте» с пятьюстами участниками. Страница посвящена истории России середины XIX — начала XX века, в частности революциям и гражданской войне 1917-1922-х годов.

Он также рассказал, что во время бесед его расспрашивали об отношении к теракту в здании управления ФСБ по Архангельской области, который 31 октября устроил 17-ти летний анархо-коммунист Михаил Жлобицкий. В результате теракта пострадали трое сотрудников ФСБ. Сам нападавший погиб от полученных ранений.