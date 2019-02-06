В Москве приговорили хакера к 13 годам лишения свободы за кражу около 1 млрд рублей

Мещанский суд Москвы приговорил лидера хакерской группы Юрия Лысенко к 13 годам лишения свободы за создание преступного сообщества и кражу около 1 млрд рублей у различных банков, сообщило РБК.

По версии следствия, хакеры создали вредоносную программу на основе софта, предназначенного для проведения банковских платежных поручений в интернете. В банкоматах они снимали деньги, а с помощью программы просили у банка отменить операцию, после чего банк восстанавливал полный баланс карты.

В прокуратуре настаивали, что киберпреступники украли около 883,7 млн рублей у банка «Зенит», 106,3 млн рублей у банка «Траст», 45,1 млн рублей у банка «Уралсиб» и 39,5 млн рублей у Промсвязьбанка.

В преступную группу, по версии следователей, входили еще 11 человек, двое из которых также находятся в бегах. Они работали вместе с июля 2014 года, следует из материалов уголовного дела.

Однако адвокат Лысенко Иван Миронов утверждает, что ущерб по делу завышен на 900 млн рублей, а его подзащитный не создавал никого программного обеспечения для кражи денег. По словам адвоката, «даже гипотетически существовать не могло и не могло обладать функциональностью, которую придумал следователь Дмитрий Алексашин».