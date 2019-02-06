СМИ: высокопоставленных силовиков из Карачаево-Черкесии вызвали в Москву для допроса по делу Арашуковых

Нескольких высокопоставленных сотрудников управлений Следственного комитета и МВД по Карачаево-Черкесии вызвали в Москву для допроса по делу арестованного сенатора Рауфа Арашукова, сообщают со ссылкой на источники РБК и «Лента.ру».

По данным источника РБК, в Центральный аппарат СК вызвали четырех человек, в том числе первого заместителя и.о. руководителя республиканского СК Казбека Булатова, а также начальника центра по противодействию экстремизму МВД Тимура Бетуганова, который занимался расследованием убийства зампредседателя движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова.

Источник «Ленты.ру» также утверждает, что помимо них в Москву вызвали начальника Булатова, и.о. главы СК по КЧР Арсена Езаова, и руководителей двух отделов, а Центральный аппарат СК решил направить в КЧР комиссию для служебной проверки регионального подразделения.

По данным «Ленты.ру», допрос уже состоялся: офицеры в своих объяснениях не отвергали дружбу с Арашуковым, но отрицали, что по просьбе сенатора действовали вопреки интересам службы.

Ранее сестра Жукова в разговоре со Znak.com говорила, что Бетуганов и Булатов были близкими друзьями сенатора Арашукова, а первый в частности присутствовал на праздновании дня рождения его отца Рауля (предоставленные семьей Жукова фотографии с мероприятия опубликовал РБК).

Напомним, 30 января сенатора Рауфа Арашукова задержали в здании Совета Федерации и арестовали на два месяца. По версии следствия, он причастен к убийствам заместителя председателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова ( ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 309 УК).

В тот же день в Петербурге задержали и его отца Рауля Арашукова, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Арашукова-старшего обвинили в хищениях природного газа на сумму около 30 млрд рублей (ч. 4, ст. 159, ч. 3 ст. 210 УК) и арестовали на два месяца. По делу о хищении природного газа проходят семь фигурантов, среди которых, помимо Рауфа и Рауля Арашуковых, — их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях на Северном Кавказе.