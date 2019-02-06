В Ярославской области возбудили новое дело о пытках в СИЗО Рыбинска

Управление Следственного комитета по Ярословской области возбудило уголовное дело об избиении заключенного Фурхата Юлдашева в СИЗО №2 города Рыбинск. Об этом рассказал адвокат «Общественного вердикта» Эльдар Лузин в телеграм-канале фонда.

Дело об избиении Юлдашева возбудили в отношении неустановленных еще в ноябре прошлого года, однако об этом не сообщили ни ему, ни потерпевшему и Лузин узнал о нем только сейчас от следователя, потому что о возбуждении дела. Юлдашева допросят вместе с адвокатом в ближайшее время.

По данным «Общественного вердикта», гражданина Кыргызстана Фурхата Юлдашева избили в декабре 2017 года, когда его перевозили в больницу на операцию. После того, как он из-за плохого знания русского языка отказался подписывать непонятные ему документы, сотрудники СИЗО сначала избили его, а потом раздели и посадили на двое суток в клетку.

Следственный комитет начал проверку по этому делу в октябре 2018 года после того, как правозащитники обратились с жалобой на пытки в СИЗО №2 города Рыбинск. Вместе с Юлдашевым пострадал еще один заключенный, однако его пока не признали потерпевшим.

Это не первое дело о пытках заключенных в СИЗО №2 Рыбинска (также известного как «Софийка»): после избиения заключенного Руслана Вахапова в марте прошлого года, СК летом возбудил уголовное дело по статье о превышении полномочий (ст. 286 УК). Вахапов рассказывал, что его два раза ударили дубинкой по спине и по затылку сразу по прибытию в СИЗО, а после вновь избили дубинками за отказ повторно заправлять кровать.