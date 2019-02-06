«Эхо Москвы в Пскове» оштрафовали на 150 тыс. рублей по статье о «злоупотреблении свободой информации»

В Пскове Мировой судья судебного участка № 32 оштрафовал радиостанцию «Эхо Москвы в Пскове» на 150 тысяч рублей за высказывания журналистки Светланы Прокопьевой о взрыве в приемной управления ФСБ по Архангельской области, передает «МБХ-Медиа».

Редакцию оштрафовали по статье о злоупотреблении свободой массовой информации (ст. 13.15 КоАП), в части шестой которой говорится о выпуске материалов, оправдывающих терроризм.

В декабре псковское управление Роскомнадзора выносило редакции предупреждение после выпуска «Репрессии для государства» о теракте в Архангельске. Во время эфира Прокопьева говорила, что государство «само воспитало» поколение граждан, которые борются с ним. А 6 февраля стало известно, что региональный СК возбудил из-за этих слов дело об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК).

Утром у журналистки проходили обыски в рамках дела, а после ее задержали и доставили в здание Следственного комитета для допроса. Сотрудники СК также приходили для осмотра места происшествия в редакцию радиостанции и изымали файлы с компьютера звукорежиссера.

В ходе обысков, как отмечал телеграм-канал K8442, дом Прокопьевой оцепили сотрудники спецподразделения с щитами и автоматами, а после у нее изъяли технику и документы. Правоохранительные органы, по данным корреспондента «МБХ-Медиа», также задержали снимавшего происходящее на камеру активиста, на которого составили протокол об отсутствии регистрации транспортного средства и выписали штраф в 2 тысячи рублей.