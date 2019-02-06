В Петербурге в пять раз снизили сумму компенсации по иску Николая Старикова к председателю «Открытой России»

Санкт-Петербургский городской суд снизил с 75 до 15 тысяч рублей компенсацию по иску о защите чести от экс-главы партии «Великое Отечество» Николая Старикова к председателю движения «Открытая Россия» Андрею Пивоварову, сообщает пресс-служба судов города.

Иск к Пивоварову Стариков подал в феврале прошлого года. Он оспаривал запись в его фейсбуке от 13 сентября 2017 года. Тогда Пивоваров опубликовал видеозапись, на которой предположительно Стариков подтверждал, что часть из собранных для постардавших в конфликте на Донбассе средств пошли на зарплаты сотрудников. «Борец с либеральной угрозой Николай Стариков оказался банальным мошенником <..> В наглую воровал пожертвования людей», — комментировал он.

Стариков потребовал у Пивоварова 2 миллиона рублей, однако Васильевский районный суд присудил ему лишь 75 тысяч рублей. При этом при обжаловании приговора в горсуде, как считает Пивоваров, были учтены доводы его представителей, о том, что интернет-посты носили оценочный характер, а Стариков имел право на ответ в рамках публичной дискуссии. «В нынешних реалиях, это решение – практически оправдание», – рассказал он «Закс.Ру».

Напомним, после публикации видео требовавших расследования членов «Великого Отечества» из партии исключили, а в октябре прошлого года Стариков сам ушел с должности председателя «Великого Отечества» и вышел из партии.