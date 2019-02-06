Следователь отпустил экс-главреда «Псковской губернии» Светлану Прокопьеву домой под обязательство о явке

Следствие не стало требовать меры пресечения для обозревателя «Эха Москвы в Пскове» Светланы Прокопьевой, ограничившись взятием с журналиста обязательства о явке. Обвинение пока не предъявлено, Прокопьева остается в статусе подозреваемой.

Напомним, что Светлане Прокопьевой, в недавнем прошлом — главному редактору газеты «Псковская губерния», инкриминируется часть 2 статьи 205.2 о публичном оправдании терроризма. В ноябре 2018 года на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» в программе «Минутка просветления» Светлана анализировала причины теракта в Архангельском УФСБ. Ее колонка была опубликована и на сайте «Псковской ленты новостей». В ноябре Роскомнадзор вынес предупреждения и «Эху Москвы в Пскове», и «Псковской ленте новостей».

И 6 февраля мировой суд оштрафовал радиостанцию на 150 тысяч рублей.

Параллельно на основании публикации Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту публичного оправдания терроризма, подозреваемой проходит автор колонки.

С полудня 6 февраля дома у Светланы Прокопьевой продолжался 5-часовой обыск, потом ее увезли на допрос в качестве подозреваемой, и она еще 3 часа провела в следствии. Предполагалось, что в четверг состоится суд по избранию меры пресечения в отношении Прокопьевой, но следователь ограничился взятием обязательства о явке. Кроме того, со Светланы и ее адвоката Татьяны Мартыновой взяты подписки о неразглашении.