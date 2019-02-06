Пользователи «ВКонтакте» обнаружили алгоритм, удаляющий изображения из реестра экстремистских материалов
Алгоритмы соцсети «ВКонтакте» позволяют удалять через несколько секунд после публикации изображения из Федерального списка экстремистских материалов. На это обратил внимание читатель «Медузы», наличие функции также подтвердили изданию в пресс-службе соцсети.
Пользователь пытался опубликовать картинку с надписью «Граждане России будьте бдительны! Падает рейтинг — Ждите террактов!», однако она вскоре пропадала. В начале он посчитал это багом, однако издание нашло картинку в реестре экстремистских материалов, загрузить другие изображения из списка журналистам также не удалось.
В пресс-службе соцсети уточнили, что функция действует с 2012 года, однако «Медузе» не удалось найти упоминаний об этом в сообщениях разработчиков того времени. Один из бывших сотрудников соцсети, также сказал, что не слышал об алгоритме.
Хотя пресс-служба рассказала, что функция удаляет все материалы из реестра, издание выяснило, что на другие типы файлов, тексты, видео- и аудиозаписи, а также на ссылки на запрещенные страницы действие алгоритма не распространяется.
Руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков уточнил, что из-за этого алгоритм лишь частично спасает пользователей от протоколов за публикацию файлов из реестра (ст. 20.29 КоАП) и вовсе не спасает — от уголовных дел о возбуждении ненависти (ст. 282 УК), поскольку статья не касается материалов реестра.
По данным информационного центра «Сова», в 2017 году было вынесено более 1800 решений по ст. 20.29 КоАП, что почти на 160 больше, чем годом ранее. Статистику за прошлый год центр еще не опубликовал, однако в январе 2019 года сообщал о не менее 10 решениях по статье, из которых шесть касались «ВКонтакте», а еще в трех название соцсети не указывалось.
При этом одно из административных нарушений касалось публикации картинок во «ВКонтакте»: жителя Иркутской области оштрафовали за изображение «мультипликационного персонажа в маске и с топором в руках с подписью "Бери топор! Встречай гостей с гор"» (пп. 4138 Федерального списка экстремистских материалов).