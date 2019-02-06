Запуск спутников OneWeb из-за неполадок c российским оборудованием перенесли на 22 февраля

Запуск первых спутников в рамках программы OneWeb на ракете-носителе «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесли с 19 на 22 февраля, сообщил в твиттере основатель компании Грег Уайлер.

Старт отложили после обнаружения у ракеты «Союз» дефектов с разгонным блоком «Фрегат». В конце января при заправке «Фрегата» произошла разгерметизация, и специалисты нашли микротрещину в магистрали для подачи гелия, который используется для вытеснения топлива при работе двигателей.

Источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли рассказывал, что поначалу компания, обеспечивающая пуски российских ракет с Куру, не согласилась на предложение о ремонте магистрали гелия на космодроме. Однако накануне агентство сообщило, что дыру все же заделали на месте.

Напомним, проект OneWeb, который основал бывший менеджер Google Грег Уайлер, предполагает создание на орбите сети из 882 малых космических аппаратов, которые должны обеспечить интернетом всю Землю. Инвесторы уже вложили в него 1,7 млрд долларов.