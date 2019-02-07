«Ведомости»: Google начал выборочно удалять ссылки на запрещенные в России сайты

Американская поисковая система Google начала удалять из выдачи ссылки на запрещенные в России сайты. Это заметил и рассказал «Ведомостям» сотрудник крупной интернет-компании. Ни Google, ни Роскомнадзор не стали комментировать информацию официально, однако близкие к ведомству и к компании источники газеты уточнили, что удаление происходит выборочно.

Google не стал подключаться к Единому реестру запрещенной информации, а вместо этого ежедневно получает от Роскомнадзора список новых запрещенных ресурсов и проверяет основания для блокировки. Таким образом руководство оставляет в выдаче около 30% от всех запрещенных ресурсов.

По данным газеты, таковы были результаты соглашения компании с Роскомнадзором: ведомство пошло на это, поскольку ему важнее не формальное подключение к реестру, а фактическое удаление ссылок.

Напомним, в декабре Роскомнадзор оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за отказ подключиться к реестру. Глава ведомства Александр Жаров пригрозил компании возбудить еще одно административное дело, а его заместитель Вадим Субботин говорил, что в ведомстве планируют поправки в закон «Об информации» ради блокировки Google.

По данным источников Reuters, Роскомнадзор совместно с администрацией президента решили прописать в законе увеличение штрафа до 1% от ежегодной выручки за нарушение российского законодательства для компаний, занимающихся технологиями. В случае с Google штраф увеличился бы до 450, 2 млн рублей.