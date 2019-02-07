Комитет Палаты представителей США возобновил расследование «российского вмешательства»

Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США возобновил расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года, а также возможного сговора Дональда Трампа с российскими властями. Об этом говорится в заявлении на сайте комитета.

Комитет уже проводил соответствующее расследование в прошлом году: в выпущенном в апреле итоговом докладе вмешательство России признавалось только в рамках распространения дезинформации в соцсетях, однако сговор между предвыборной командой Трампа и российскими чиновниками назывался недоказанным. К похожим выводам пришел и комитет по разведке сената.

В заявлении комитета говорится, что расследование не было должным образом завершено при предыдущем созыве, а помимо его возобновления Конгресс разработает акты, которые позволят правительству «лучше противостоять будущим усилиям по подрыву политического процесса» страны.

Тогда большинство в Конгрессе принадлежало республиканцам, и возобновление расследования было одним из обещаний кандидатов от Демократической партии на прошедших в ноябре выборах.

Напомним, параллельное расследование о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году также ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Всего по делу о российском вмешательстве, помимо Стоуна, проходили 35 человек. По данным CNN, как минимум 16 человек из окружения президента США Дональда Трампа контактировали с представителями России во время предвыборной кампании и процесса передачи власти.