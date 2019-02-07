Правительство сообщило о внесении в Госдуму поправок в закон о «шпионской технике»

Правительство внесет поправки, которые разъяснят термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», следует из постановления на сайте кабмина. Поправки, как отмечает ТАСС, были одобрены на заседании 31 января, карточка законопроекта еще не появилась на сайте нижней палаты.

Соответствующие поправки будут внесены в уголовную статью о незаконном обороте таких спецсредств (ст. 138.1 УК) и административную статью о нарушении правил их производства и продажи (ст. 20.23 КоАП). В постановлении отмечается, что содержание термина в законах не раскрыто, из-за чего возникает правовая неопределенность.

Предлагаемое значение термина будет взято из постановления Конституционного суда 2011 года. В нем говорилось, что к таким спецсредствам нельзя относить средства, которые по своим техническим характеристикам «рассчитаны лишь на бытовое использование массовым потребителем».

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В декабре прошлого года о законах о «шпионской технике» высказывался и Верховный суд. Cогласно постановлению пленума ВС, если человек приобретает «шпионскую технику» для обеспечения безопасности себя и своих близких, а также для наблюдения за домашними животными, то его нельзя преследовать по ст. 138.1 УК. До этого Генпрокуратура также выступала против уголовного наказания за использование «шпионской техники», если в нем не было преступного умысла.

Уголовное преследование за покупку «шпионской техники» получило широкий общественный резонанс после того, как в декабре 2017 года журналист RT обратил внимание президента России Владимира Путина на попытку привлечь к ответственности фермера Евгения Васильева из Курганской области. Он заказал по интернету за 390 рублей GPS-маячок из Китая для слежения за теленком. После этого прокуратура извинилась перед Васильевым, дело против него закрыли.