Telegraph: напарник Боширова и Петрова задержался в Великобритании после отравления Скрипалей

Третий подозреваемый в деле об отравлении экс-разведчика Сергея Скрипаля, офицер под вымышленным именем Сергей Федотов после нападения в марте прошлого года на некоторое время задержался в Великобритании, сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

По их данным, он должен был вернуться в Москву, но в последний момент отменил регистрацию на рейс и предположительно остался в стране еще на несколько дней. Причин этого газета не сообщает.

При этом «Фонтанка», опубликовавшая в октябре имя третьего подозреваемого, утверждала, что тот покинул страну в один день с двумя другими фигурантами дела, 4 марта.

Петербургское издание также узнало, что мужчина с таким именем сопровождал подозреваемых Петрова и Боширова в других поездках, а номер его действующего паспорта только последними цифрами отличается от загранпаспортов Петрова и Боширова, которые местом своей регистрации указывали штаб-квартиру Главного управления Генштаба Минобороны.

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Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском Солсбери в начале марта. Великобритания считает, что к инциденту причастны сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Министерства обороны России Руслан Боширов и Александр Петров. Россия все обвинения отрицает.

После этого Bellingcat и The Insider выпустили серию расследований, в которых говорится, что настоящее имя Петрова — Александр Мишкин, а Боширова — Анатолий Чепига. По версии журналистов, они оба являются сотрудниками ГРУ, которые в 2014 году получили звание Героя России за военные подвиги. В документе Минфина США Боширов и Петров указаны как Анатолий Чепига и Александр Мишкин соответственно.