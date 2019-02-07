Экс-президента Бразилии да Силву приговорили к 13 годам лишения свободы по второму делу о коррупции

Бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву приговорили к 12 годам и 11 месяцам лишения свободы по второму делу о коррупции и отмывании денег, сообщает CNN. По первому делу его ранее осудили на 12 лет.

Суд признал, что Лула да Силва приобрел на имя людей из своего окружения участок с домом в муниципалитете Атибайа в штате Сан-Паулу.

По версии следствия он мог быть приобретен бывшим президентом на незаконно полученные средства или передан ему частными компаниями в качестве взятки. Сам Лула да Силва обвинения отрицал.

Читайте также Карнавала не будет? Устоит ли демократия в Бразилии после победы ультраправого политика на выборах президент

Напомним, да Силва был президентом Бразилии с 2003 по 2010 годы, а после стал первым экс-президентом страны, которого отправили в тюрьму по делу о коррупции. В общей сложности в отношении него в последние годы было открыто семь уголовных дел: по одному из них его осудили, по еще одному оправдали.

Так, его признали виновным в получении квартиры, расположенной на берегу моря, в качестве взятки от строительной компании OAS. В июле 2017 года его приговорили к девяти с половиной годам заключения, а в январе 2018 года срок увеличили до 12 лет и одного месяца. В апреле федеральный суд Бразилии выдал ордер на его арест, и вскоре тот сдался полиции.