В Югре МВД, ФСБ и СК задержали членов «Свидетелей Иеговы»

В городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югра) сотрудники местного управления МВД вместе с Федеральной службой безопасности (ФСБ) по Тюменской области и управлением Следственного комитета (СК) по Югре провели обыски в домах и на работе членов «Свидетелей Иеговы» (организация признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

В отношении членов «Свидетелей Иеговы» в Урае возбудили уголовное дело, в ведомстве не уточнили, по какой статье оно заведено. Участников организации задержали.

В ходе обысков изъяли экстремистскую литературу, компьютеры, сотовые телефоны и другие предметы, которые имеют значения для следствия, отметили в МВД.

«Мероприятия проходили в рамках возбужденных уголовных дел по факту организации и участия в деятельности экстремистской организации», — сообщил источник Znak.com в среде силовиков, знакомый с ситуацией. По его данным, среди задержанных — один из организаторов ячейки «Свидетелей Иеговы».

Источник рассказал Znak.com, что оперативно-следственные мероприятия в отношении «Свидетелей Иеговы» прошли в ХМАО и Мордовии также накануне. Он уточнил, что в настоящее время они продолжаются.

Накануне суд в Орле приговорил к шести годам колонии общего режима лидера местной общины «Свидетелей Иеговы» Денниса Кристенсена по обвинению в организации деятельности объединения, признанного судом экстремистским (ч. 1 ст. 282.2 УК). Кристенсен является гражданином Дании. Евросоюз призвал его освободить, а также прекратить уголовное преследование членов организации в России.

Напомним, весной 2017 года Министерство юстиции России признало «Свидетелей Иеговы» экстремистской организацией, около ее 100 материалов внесли в федеральный список запрещенных публикаций. Позднее суд постановил ликвидировать организацию и около 400 ее региональных отделений, а имущество передать в собственность государства.

Представители «Свидетелей Иеговы» направили в Совет по правам человека при президенте открытое письмо в связи с задержанием последователей учения по всей России. Они считают, что преследования верующих несправедливы и что в стране против них ведется «травля».