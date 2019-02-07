Власти США предъявили обвинения другу Марии Бутиной

Политтехнологу Полу Эриксону, близко общавшемуся с россиянкой Марией Бутиной, предъявили обвинения по 11 эпизодам, в том числе по статьям о мошенничестве и отмывании денег, сообщили в офисе федерального прокурора США Рона Парсонса по штату Южная Дакота.

По версии следствия, Эриксон с 1996 по 2018 год обманывал инвестировавших деньги в его компании Compass Care и Investing with Dignity. По каждому пункту обвинений политтехнологу грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 тысяч долларов. Однако Эриксон не считает себя виновным.

В США уже состоялось судебное заседание по избранию меры пресечения для обвиняемого: Эриксона отпустили из-под стражи под залог. В суде также выяснилось, что политтехнолог перевел 20,4 тысячи долларов в Американский университет в Вашингтоне в 2017 году, где с 2016 по 2018 год училась Бутина, а также отправил 9 тысяч долларов на счет, владельцем которого является человек с инициалами «М.Б.».

Напомним, 30-летнюю Марию Бутину задержали в июле этого года в Вашингтоне. Ее обвинили в деятельности в качестве иностранного агента без соответствующей регистрации. Ей также вменялся сговор с целью продвижения российских интересов.

Согласно тексту обвинения, Бутина, работая от имени «российского чиновника» (предположительно, бывшего зампреда Центробанка Александра Торшина), пыталась установить неофициальные контакты с американскими политиками и политическими организациями, в том числе с Республиканской партией США.

Позже Бутина признала свою вину по одному из пунктов обвинения — в сговоре с целью нанести вред США. Россиянка согласилась заключить сделку со следствием и отказалась от судебного процесса. Ей грозит до пяти лет тюрьмы, либо штраф до 250 тысяч долларов.