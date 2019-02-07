Суд в Саратове отменил решение о блокировке личной страницы активиста «Открытой России» в фейсбуке

Суд отменил решение о блокировке страницы саратовского отделения движения «Открытая Россия» в соцсетях Facebook и «ВКонтакте», а также личной страницы в Facebook активиста Алексея Лукьянова. Об этом «Новой газете» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

По его словам, дело отправили на рассмотрение в суд первой инстанции — Октябрьский районный суд Саратова.

Решение о блокировке, принятое в октябре прошлого года, было связано с тем, что название российского движения похоже на наименования двух британских организаций, деятельность которых на территории России признана нежелательной.

В апреле 2018 года Генеральная прокуратура признала нежелательными связанные с бизнесменом Михаилом Ходорковским британские организации Open Russia Civic Movement и OR (Otkrytaya Rossia). В российском движении «Открытая Россия» утверждают, что юридически не имеют отношения к этим структурам.