РБК: вероятной причиной пожара в доме на Никитском бульваре стало короткое замыкание

По предварительным данным после пожарно-технической экспертизы, пожар в доме № 12 на Никитском бульваре произошел из-за короткого замыкания проводки в перекрытии между этажами здания, сообщает РБК со ссылкой на источник в Главном управлении МЧС по Москве.

Другой собеседник издания в МЧС также утверждает, что предварительной причиной пожара явлется короткое замыкание, но окончательных выводов еще нет. «Дом 1912 года постройки, замыкание предположительно произошло в старой проводке между 3 и 4 этажами», — сообщил он.

Пожар в доме на Никитском бульваре. Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Ранее источники РБК в полиции утверждали, что возгорание в доме №12 на Никитском бульваре началось в квартире №44 или №46. Телеканал «Россия 24» сообщил, что очаг возгорания находился в квартире №44.

Как отмечает РБК со ссылкой на Единый госреестр недвижимости (ЕГРН), квартирой №44, находящейся на пятом этаже дома №12, владеют в равных долях Наталья и Ксения Башмет, имена которых совпадают с именами жены и дочери дирижера Юрия Башмета. В квартире №46 на шестом этаже две комнаты принадлежат Виктории Лещенко.

Позже РБК сообщил, что следователи допросили из-за пожара Ксению Башмет по уголовному делу, возбужденному по ч. ​3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Пожар в доме №12 на Никитском бульваре начался в ночь на 4 февраля. Так, по предварительным данным, сообщение о пожаре на пятом этаже поступило пожарным в 0:55 мск, а после огонь перекинулся и на четвертый этаж, распространившись почти на две тысячи квадратных метров, в здании обрушились перекрытия между 5 и 6 этажами. В результате пожара погибли восемь человек.

В доме находится более 100 жилых квартир. СМИ сообщали, что огонь полностью уничтожил квартиру Ксении Башмет, которой удалось со своими детьми выбраться из пожара.