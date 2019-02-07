В Кемерове и Новокузнецке отменили прямые выборы мэров. Соответствующее постановление подписал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, сообщает Интерфакс.

В документ говорится, что утратили силу п. 4 и п. 5 ст. 2 «Об отдельных вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований».

Первый пункт предусматривал, что глава муниципального городского округа избирается на выборах «на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании».

Во втором пункте говорилось, что аналогичным образом избирались города с населением более 500 тысяч человек. Единственными городами с таким населением являются Кемерово и Новокузнецк.

В остальных городах и районах Кузбасса, как пишет «Тайга.Инфо», прямые выборы отменили в 2014 году.

В данный момент должность главы Кемерова занимает Илья Сердюк, избранный сроком на пять лет в 2016 году. Мэром Новокузнецка является Сергей Кузнецов, занимающий свой пост с 2013 года.