The Conference Board и Nielsen: в 2018 году индекс потребительского доверия россиян приблизился к историческому минимуму

За октябрь–декабрь 2018 года индекс потребительского доверия россиян снизился на три процентных пункта и составил 65 пунктов, приблизившись к историческому минимуму 2016 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование The Conference Board и Nielsen.

Издание отмечает, что индекс потребительского доверия в России снизился в июле–сентябре 2018 года также на три пункта. Исторический минимум этого показателя был зафиксирован в первом и четвертом кварталах 2016 года, когда он достигал 63 пунктов.

В частности, говорится в исследовании, в октябре–декабре 2018 года с 19% до 18% уменьшилась доля россиян, которые в ближайшие полгода позитивно оценивают перспективы на рынке труда, а количество респондентов, ожидающих финансового благополучия, снизилось до 30%, на один п. п. По данным The Conference Board и Nielsen, с 19% до 21% выросла доля потребителей, которые готовы к тратам.

Согласно результатам исследования, число потребителей, у которых есть свободные денежные средства, в октябре-ноябре 2018 года сократилось с 81% до 77%. Количество россиян, тратящих деньги на одежду, снизилось на 4 п. п. (до 32%), на развлечения вне дома — на 5 п. п. (до 24%). Согласно результатам исследования, на этом экономят 64% россиян, за четвертый квартал прошлого года их доля выросла соответственно на 10 п. п. и 8 п. п.

Директор по аналитике и консалтингу «Nielsen Россия» Марина Волкова в разговоре с «Коммерсантом» отметила, что в четвертом квартале 2018 года россияне больше всего переживали из-за роста цен на еду. За октябрь-ноябрь 2018 года доля потребителей, которые беспокоятся по этому поводу, увеличилась на 12 п. п., до 35%. По данным The Conference Board и Nielsen, этот показатель достиг максимального значения с середины 2016 года.

В январе ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» прогнозировала рост цен на продукты, который потребители заметят в первом квартале года (приблизительно в феврале-марте). В организации утверждали, что повышение цен на еду в этот период составит приблизительно 8%.

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков отмечал, что одним из факторов роста цен на продукты является повышение с 18 до 20% налога на добавленную стоимость (НДС), так как это влияет на себестоимость продукции.

Президент России Владимир Путин в начале августа прошлого года подписал закон о повышении ставки НДС на 2% с 1 января. После повышения ставки налога ожидалось повышение инфляции. В 2019 году, по словам министра финансов Антона Силуанова, она составит 4,5%, что на 1,5% больше, чем ожидалось ранее.