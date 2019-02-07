Мосгорсуд отклонил жалобу на арест сенатора Арашукова

Мосгорсуд признал законным решение об аресте сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, Арашуков останется в СИЗО до 30 марта. Ранее его поместили в камеру с уже осужденным террористом, что вызвало недовольство сенатора.

«Это больше похоже на карцер. При том, что я отказался от местной еды, моим близким не давали передать что-то и не давали моим адвокатам встретиться со мной», — сказал он во время заседания.

Напомним, 30 января Рауфа Арашукова задержали в здании Совета Федерации и арестовали на два месяца. По версии следствия, он причастен к убийствам заместителя председателя молодежного движения «Адыгэ-Хасэ» Аслана Жукова и советника президента республики Фраля Шебзухова ( ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 210, ч. 4 ст. 309 УК).

В тот же день в Петербурге задержали и его отца Рауля Арашукова, советника гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз». Арашукова-старшего обвинили в хищениях природного газа на сумму около 30 млрд рублей (ч. 4, ст. 159, ч. 3 ст. 210 УК) и арестовали на два месяца. По делу о хищении природного газа проходят семь фигурантов, среди которых, помимо Рауфа и Рауля Арашуковых, — их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях на Северном Кавказе.