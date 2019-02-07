Родственники жителя Дагестана рассказали о его исчезновении после несанкционированного обыска

19-летнего жителя города Хасавюрт Хасавюртовского района Дагестана Абдулу Магомедова 4 февраля забрали непредставившиеся силовики —после того как во время обыска в доме Магомедова якобы нашли гранату.

Местонахождение Абдулы Магомедова до сих пор неизвестно. Об этом «Новой газете» сообщили в правозащитном центре «Мемориал» со ссылкой на родственников пропавшего.

По информации центра, силовики подъехали к дому мужчины на бронетранспортере (БТР), затем шестеро из них зашли в дом. При этом, отметили в «Мемориале», двое были вооружены и одеты в камуфляж, а четверо были в гражданском. И двое из них были «понятыми» — на вид им было не больше 19 лет, выглядели «неопрятно».

Прошедшие в дом Магомедова силовики не предъявили документы, которые подтверждали бы законность проведения обыска, отметили в «Мемориале».

Найденную якобы во время обыска гранату подкинули, убеждены родственники Магомедова.

В отделе МВД по Хасавюртовскому району и городском отделе Хасавюрта, по данным «Меморила», отрицают, что Магомедова доставляли к ним.

Родственники мужчины в связи с произошедшим обратились к адвокату Мадине Ханмагомедовой, которая направила заявления и адвокатские запросы в отделы полиции, а также в районные суд и прокуратуру. В «Мемориале» отметили, что, согласно ответу из суда, в период с 4 по 6 февраля в Хасавюртовский городской суд не поступали ни ходатайство на обыск, ни уведомление о проведении обыска в случаях, не терпящих отлагательств.