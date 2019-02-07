Дело политтехнолога Петра Милосердова передали в Нагатинский районный суд

Мещанский суд Москвы изменил подсудность уголовного дела в отношении политтехнолога Петра Милосердова, обвиняемого в организации экстремистского сообщества. Об этом «Новой» сообщил его адвокат Алексей Чернышев.

В ходе предварительного слушания судья Елена Каракешишева приняла решение передать дело в Нагатинский районный суд. «По ее мнению, местом преступления является место жительства Александра Белова-Поткина», – пояснил защитник.

Он добавил, что заявлял ходатайство о возвращении дела в прокуратуру, но суд отклонил просьбу адвоката.

Политтехнолог Петр Милосердов, признанный «Мемориалом» политзаключенным, с января 2018 года находится под стражей.

По версии следствия, он вместе с Поткиным создал экстремистское сообщество (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), направленное на свержение власти в Казахстане. Также его обвиняют в использовании поддельного паспорта (ч. 3 ст. 327 УК РФ) и пособничестве в подделке документа (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 327 УК РФ).