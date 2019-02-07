Полиция отпустила задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки аспиранта мехмата МГУ

Полиция в Балашихе освободила аспиранта МГУ Азата Мифтахова, ранее задержанного по подозрению в изготовлении взрывчатки. Ему не стали избрать меру пресечения. Как сообщила «Новой» его адвокат Светлана Сидоркина, местонахождение Мифтахова пока неизвестно.

«Мне следователь сообщила, что моего подзащитного освободили, не избрав для него никакой меры пресечения», — сказала защитник.

Мифтахову по прежнему не предъявили обвинение и не взяли подписку о невыезде, добавила Сидоркина. Сейчас родственники пытаются найти Мифтахова. Адвокат предположила, что он еще может находиться в ИВС.

Напомним, Мифтахова задержали 1 февраля по подозрению в изготовлении самодельного взрывного устройства, найденного ранее в Балашихе (ч. 1 ст. 223.1 УК). Обыскам и задержаниям в тот день подверглись еще не менее девяти человек, все они являются левыми активистами. Один из них рассказывал «Новой», что его спрашивали о Мифтахове.

Другой задержанный, Даниил Галкин, сообщал, что к нему применяли электрошокер, спрашивали о якобы сделанных Мифтаховых двух бомбах и требовали дать показания о его анархо-коммунистических взглядах и участии в акциях анархистов.

Всех, кроме Мифтахова, впоследствии отпустили, а его оставили в изоляторе временного содержания. Впоследствии суд Балашихи на трое суток продлил срок задержания Мифтахова, удовлетворив тем самым ходатайство прокурора.