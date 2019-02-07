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Мосгорсуд отклонил жалобы четверых украинских моряков

Общество

Антон Наумлюкжурналист

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Московский горсуд отклонил апелляционные жалобы на арест четверых украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в ноябре 2018 года у берегов Крыма. Заседания прошли в закрытом режиме.

Речь идет о моряках Владимире Терешенко, Сергее Попове, Богдане Головане и Андрее Шевченко. 

Кроме того, суд отказался приобщить копию резолюции ПАСЕ, где говорится о том, что с военными необходимо обращаться, учитывая нормы международного права, в том числе Женевской конвенции.

Адвокат Николай Полозов, координирующий работу защиты украинских военных, отметил, что рассмотрение апелляции «открывает дорогу для подачи иска в ЕСПЧ».

Заседания по апелляционным жалобам остальных арестованных военных назначены на ближайшие дни. Ранее Лефортовский суд продлил арест всем обвиняемым в незаконном пересечении границы на три месяца до 24 апреля.

Теги:
nt, керчь, моряки
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