Мосгорсуд отклонил жалобы четверых украинских моряков
Антон Наумлюкжурналист
Московский горсуд отклонил апелляционные жалобы на арест четверых украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в ноябре 2018 года у берегов Крыма. Заседания прошли в закрытом режиме.
Речь идет о моряках Владимире Терешенко, Сергее Попове, Богдане Головане и Андрее Шевченко.
Кроме того, суд отказался приобщить копию резолюции ПАСЕ, где говорится о том, что с военными необходимо обращаться, учитывая нормы международного права, в том числе Женевской конвенции.
Адвокат Николай Полозов, координирующий работу защиты украинских военных, отметил, что рассмотрение апелляции «открывает дорогу для подачи иска в ЕСПЧ».
Заседания по апелляционным жалобам остальных арестованных военных назначены на ближайшие дни. Ранее Лефортовский суд продлил арест всем обвиняемым в незаконном пересечении границы на три месяца до 24 апреля.