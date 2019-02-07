Мосгорсуд отклонил жалобы четверых украинских моряков

Московский горсуд отклонил апелляционные жалобы на арест четверых украинских моряков, задержанных российскими пограничниками в ноябре 2018 года у берегов Крыма. Заседания прошли в закрытом режиме.

Речь идет о моряках Владимире Терешенко, Сергее Попове, Богдане Головане и Андрее Шевченко.

Кроме того, суд отказался приобщить копию резолюции ПАСЕ, где говорится о том, что с военными необходимо обращаться, учитывая нормы международного права, в том числе Женевской конвенции.

Адвокат Николай Полозов, координирующий работу защиты украинских военных, отметил, что рассмотрение апелляции «открывает дорогу для подачи иска в ЕСПЧ».

Читайте также Держали безмолвную оборону. 24 украинских моряка оставлены в России под стражей до конца апреля

Заседания по апелляционным жалобам остальных арестованных военных назначены на ближайшие дни. Ранее Лефортовский суд продлил арест всем обвиняемым в незаконном пересечении границы на три месяца до 24 апреля.